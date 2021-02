Berta Nunes diz que tem dificuldades em recrutar professores de português para o estrangeiro

Hoje às 13:27 Facebook

Considerando que este é "um ano atípico", Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas reconhece que o Instituto Camões tem tido problemas para recrutar professores de português que aceitem fazer substituições.

A pergunta foi colocada no seguimento de artigos publicados sobre atrasos no início do ano escolar. Por exemplo, em Sainte Geneviève-des-Bois (91), na região parisiense, apesar de já estarmos em fevereiro, as aulas que deviam ter começado em setembro ainda não tiveram início.

A professora está de baixa médica e o Instituto Camões "fez uma consulta à bolsa de recrutamento e ninguém se candidatou. Em dezembro, foi lançado o primeiro concurso e, em janeiro, um segundo concurso", explica Berta Nunes. "Tem havido várias dificuldades para preencher essa vaga. Certamente também tem a ver com a situação de pandemia, porque os professores têm receio de ir para o terreno e é compreensível", acrescenta.

