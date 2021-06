Berta Nunes promete reforçar consulados nos EUA

Hoje às 14:01 Facebook

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, comprometeu-se a melhorar os serviços consulares nos Estados Unidos com novas tabelas remuneratórias, implementação de mecanismos de desmaterialização e um centro de atendimento consular à distância.

Em conferência de imprensa no final da visita à cidade de New Bedford, no âmbito da sua deslocação aos EUA, Berta Nunes justificou com a pandemia de covid-19 as longas listas de espera para atendimento e dificuldades na marcação de agendamentos "online".

"O impacto da pandemia fez com que os consulados estivessem algum tempo sem poder atender presencialmente", o que prejudicou o normal funcionamento e obrigou a uma reorganização, que ainda está em curso, considerou a secretária de Estado.

