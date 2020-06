Berta Nunes dirige mensagem aos portugueses da diáspora

Hoje às 14:32 Facebook

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Berta Nunes, recordou as famílias afetadas pela pandemia da covid-19, numa mensagem aos portugueses no estrangeiro, por ocasião do Dia de Portugal, que se assinala esta quarta-feora, dia 10 de junho.

"Juntos, com o trabalho louvável do pessoal de saúde, das forças de segurança, dos professores, entre tantos outros profissionais valiosos, nos quais se incluem também os portugueses que vivem e trabalham no exterior, estamos a começar a retomar, com adaptações, o nosso dia-a-dia", reconhece Berta Nunes.

Na mensagem, dirigida "aos portugueses e lusodescendentes que vivem em mais de 190 países", a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas lembra que se vivem "por estes dias, tempos de exceção". "Quero deixar uma palavra de conforto para as famílias dos nossos conterrâneos que, em Portugal ou no estrangeiro, foram vitimados pela pandemia, bem como para aqueles que estão a sentir os seus efeitos negativos nas suas vidas", acrescenta.

