Berta Nunes visita portugueses na África do Sul

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, realiza a partir de quinta-feira a sua primeira visita à África do Sul para se inteirar das "dificuldades e ansiedades" dos portugueses e lusodescendentes no país africano.

Do programa da visita de quatro dias constam encontros com representantes das comunidades portuguesas em Joanesburgo, Pretória e Cidade do Cabo, com regresso previsto a Portugal no domingo, segundo fonte comunitária.

Em Joanesburgo, Berta Nunes vai dialogar com líderes da comunidade portuguesa de áreas como o associativismo, o setor social e o empresariado, estando também previsto um almoço na sexta-feira organizado pela União Cultural, Recreativa e Desportiva Portuguesa, disse o dirigente da coletividade, José Contente.

