BOM DIA: há 20 anos a informar as comunidades portuguesas

O BOM DIA, o primeiro jornal em linha das comunidades portuguesas, festeja 20 anos. Oficialmente fundado em 10 de junho de 2001, o BOM DIA tem cerca de uma centena de colaboradores espalhados pela Europa e não só.

Publicado no domínio agregador Bomdia.eu, o jornal dedicado à diáspora portuguesa dá especial destaque à informação de e para as comunidades portuguesas dos seis países na Europa com maior presença portuguesa: França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Reino Unido.

Se em 2019 o BOM DIA celebrava o seu aniversário da maioridade com uma conferência que juntou uma centena de pessoas no Luxemburgo para debater o "Portugal positivo", a pandemia impediu festejar a passagem de 19 anos no dia 10 de junho. Contudo, já está marcada a segunda conferência Portugal+, que terá lugar em Paris, dia 26 de junho e que será uma de várias celebrações de aniversário que se repetirão ao longo de 2021.

