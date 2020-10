Brasil tenta captar investimento português

Hoje às 15:14 Facebook

O Brasil propôs iniciar conversações para a construção de um plano de trabalho e cooperação técnica com associações empresariais portuguesas para atrair investimentos em saneamento, mobilidade urbana, recursos hídricos e resíduos.

O anúncio foi feito num webinar denominado "Iniciativas de Desenvolvimento Regional no Brasil: oportunidades de investimento para as empresas portuguesas" que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Rogério Marinho, e do secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, Eurico Brilhante Dias.

Também participaram representantes da Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente, da Associação Smart Waste Portugal e da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas de Portugal.

