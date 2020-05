Brexit: candidaturas de portugueses a estatuto de residente diminuíram

Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de portugueses que se candidataram ao estatuto de residente no Reino Unido - obrigatório depois do Brexit - caiu para 3.500 durante o mês de abril, menos de metade do mês anterior, de acordo com números oficiais. Trata-se da segunda queda significativa das candidaturas, depois de em março se terem registado 7.500 portugueses, quase metade das 14.100 candidaturas feitas em fevereiro.

De acordo com o relatório mensal do Ministério do Interior sobre o Esquema de Residência da UE [EU Settlement Scheme] publicado, até ao final de abril tinham-se inscrito 276.900 portugueses, atrás dos polacos, romenos e italianos, num total superior a 3,5 milhões de europeus. Tratam-se dos valores mais baixos desde o início do processo, em abril do ano passado, embora o Ministério vinque que falta informação sobre candidaturas feitas com documentos em papel, devido à falta de integração com o sistema de processamento digital.

Leia mais em Bom Dia