Brexit não alterou planos dos emigrantes portugueses

O processo do Brexit introduziu incertezas no futuro migratório dos migrantes da União Europeia que vivem no Reino Unido, mas não alterou as aspirações e projetos da maioria dos portugueses, revela um estudo.

A investigação intitulada "O Brexit e os emigrantes portugueses no Reino Unido", conduzida no âmbito de um mestrado, explorou as representações que os emigrantes portugueses residentes no Reino Unido fazem sobre a saída do país da União Europeia e a forma como o Brexit poderá ter alterado as suas aspirações migratórias.

