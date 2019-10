Hoje às 12:26 Facebook

O festival de sopas português "Caldo no Pote" está de regresso a Düsseldorf, na Alemanha, no próximo dia 17 de novembro, entre as 12 e as 19 horas.

De acordo com a organização, o certame procura transmitir as tradições da freguesia de Sabariz, em Vila Verde, Portugal, às comunidades portuguesas e alemãs daquela cidade.

