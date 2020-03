Câmara de Comércio Franco-portuguesa diz que "2020 vai ser desastroso para as empresas"

Hoje às 13:44 Facebook

A Câmara de Comércio e Indústria Franco-portuguesa (CCIFP) anulou a Assembleia Geral prevista para esta quinta-feira, 19 de março, na Embaixada de Portugal em Paris. O presidente da instituição, Carlos Vinhas Pereira, diz que este momento tem de ser utilizado para a reflexão sobre a dependência à China.

Carlos Vinhas Pereira, presidente da CCIFP, revela que o impacto nas empresas se vai fazer sentir, devido à acumulação de "perturbações" como por exemplo o movimento dos Coletes Amarelos, "que provocaram uma baixa de volume de negócios para vários setores de atividade", as greves relacionadas com as alterações nas reformas, e agora o vírus: "Provoca uma baixa de volume de negócios, nomeadamente para o setor do turismo, para a restauração e também para o emprego. Neste caso do vírus ainda é pior, porque estamos a falar numa paragem completa da atividade para muitas empresas".

