Câmara de Proença-a-Nova pede "comportamentos responsáveis" aos emigrantes

O presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, apelou, esta segunda-feira, aos emigrantes que regressam ao concelho para férias que tenham "comportamentos responsáveis" e que cumpram as regras sanitárias recomendadas pela Direção Geral da Saúde (DGS).

"Nestes meses de julho e agosto, aguardamos a chegada dos nossos emigrantes, com sentido de responsabilidade reforçado, atendendo que a maioria da nossa população integra o grupo de risco", refere o presidente do município do distrito de Castelo Branco. O autarca deixa um apelo: "Regresse em segurança ao concelho de Proença-a-Nova".

