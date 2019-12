Câmara dos Representantes aprova visto de negócios para portugueses

Hoje às 08:22 Facebook

A legislação conhecida como "AMIGOS Act", que prevê duas categorias de vistos de negócios a portugueses nos EUA, foi aprovada na terça-feira à noite com apoio bipartidário na Câmara dos Representantes do Congresso.

O congressista lusodescendente e republicano Jim Costa, que copatrocinou a legislação introduzida pelo democrata David Cicilline no início da sessão legislativa, apelou aos membros do Senado dos Estados Unidos que sigam o exemplo da Câmara dos Representantes.

"Peço agora ao Senado que se junte à Câmara e adote esta legislação de senso comum que trará prosperidade partilhada aos nossos dois grandes países", afirmou Jim Costa, em comunicado.

A proposta de lei "Advancing Mutual Interests and Growing Our Success [AMIGOS] Act", enquadra o acesso dos portugueses aos vistos E-1 e E-2, reservados para pessoas que queiram entrar nos Estados Unidos para trocas comerciais ou investimentos significativos.

"Esta proposta bipartidária não só ajudará a criar mais empregos americanos e aumentar o investimento no país, mas também irá fortalecer ainda mais os laços entre os Estados Unidos e Portugal - um dos nossos aliados mais antigos", considerou o congressista.

Costa, que é co-presidente do Caucus Luso-Americano do Congresso, foi reeleito em 2018 como representante do 16.º distrito da Califórnia, uma região do vale de São Joaquim onde há uma comunidade luso-americana expressiva.

O democrata foi cossignatário do AMIGOS Act ao lado do também lusodescendente Devin Nunes, que representa o 22.º distrito da Califórnia pelo Partido Republicano.

A proposta tinha sido aprovada pela Comissão Judiciária no final de outubro e seguiu para a Câmara dos Representantes com um pedido de celeridade feito por David Cicilline, o democrata que representa o 1.º distrito de Rhode Island e lidera a legislação.

Chega agora ao Senado pelas mãos dos senadores Sheldon Whitehouse, democrata eleito por Rhode Island, e Pat Toomey, republicano eleito pela Pensilvânia. Se for novamente aprovada, será enviada ao Presidente Donald Trump para promulgação.

Em comunicado, David Cicilline referiu que a abertura dos vistos aos portugueses irá facilitar as trocas de negócios entre Portugal e Estados Unidos e elogiou o papel dos luso-americanos e portugueses no estado de Rhode Island.

"Esta legislação vai quebrar as barreiras que atualmente limitam os investimentos portugueses nos negócios e projetos americanos", afirmou o congressista, sublinhando "o forte relacionamento" entre os dois países.

Os vistos E-1 e E-2 já estão disponíveis para outros países europeus e a intenção é integrar Portugal nesse lote, tendo em conta o volume de trocas entre empresas portuguesas e norte-americanas, que ultrapassam os quatro mil milhões de dólares anuais.