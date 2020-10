Campanha de angariação de fundos para português com tumor raro a viver na Flórida

Hoje às 16:33 Facebook

A família portuguesa Andrade, radicada na Flórida, nos Estados Unidos, está a levar a cabo uma campanha de GoFundMe para angariar donativos que cubram as despesas médicos do filho, Fábio Andrade, de 26 anos, a quem foi diagnosticado um raro mixoma, ou seja, um tumor cardíaco, com a agravante de se ter instalado no lado direito do coração.

Uma família portuguesa residente no estado norte-americano da Flórida, que se viu apanhada pela teia da covid-19 e esteve privada do pai durante 4 meses, enfrenta agora uma complicada situação médica.

No passado dia 24 de ​​​​​​​setembro, um dos seus elementos, o filho Fábio Andrade, de 26 anos, teve sérias e persistentes dificuldades de respiração e, como padece de asma e bronquite crónica, resolveu deslocar-se às urgências de um dos hospitais locais onde vive, em Spring Hill - na zona ocidental do Sunshine State.

