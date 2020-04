Hoje às 15:51 Facebook

A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo e a Santa Casa da Misericórdia do Luxemburgo estão a angariar fundos para apoiar os hospitais portugueses, especialmente os da região Centro do país.

Os donativos angariados são destinados à compra de "ventiladores, material médico e hospitalar ", refere um comunicado das entidades portuguesas no Grão-Ducado.

