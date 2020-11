Campeão do Luxemburgo de playstation é português

Hoje às 12:39 Facebook

Tudo começou com uma brincadeira entre amigos, há uns anos, mas depois, Fábio, cujo nome artístico é "xFabinho", tornou-se num dos maiores craques das manetes no país e agora pensa tornar-se jogador profissional. O título de campeão do Luxemburgo conquistado no passado mês de setembro, no torneio POST eSport League FIFA2020 disputado no Kinépolis, em Kirchberg, deu-lhe grande visibilidade, abriu-lhe os olhos e aguçou-lhe o apetite porque todos lhe reconhecem talento para chegar mais longe.

"No início do ano passado comecei a entrar em torneios com amigos e vi que realmente tinha alguma habilidade para jogar", admite o jovem, precisando que a paixão pelo jogo já vem de trás. "Foi por volta de 2012/2013 que a aventura começou a ganhar forma. De início era só ou com amigos, mas nada de especial. Depois, como também jogava futebol, o vício foi aumentando e a coisa ficou mais séria, porque para mim o futebol e a playstation estão interligados".

Fábio recorda: "De início, os meus pais até me chateavam bastante pelo facto de passar tantas horas fechado no quarto, a jogar, mas neste último campeonato no qual derrotei o campeão da Bélgica nas meias finais e um adversário francês de gabarito na final, já contei com o apoio e o incentivo deles e da minha família que foi muito importante nesta conquista".

