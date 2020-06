Canadá quer ser observador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Hoje às 15:09 Facebook

O Canadá já é oficialmente candidato a observador associado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), revelou o secretário-executivo da organização. De acordo com o embaixador Francisco Ribeiro Telles, o país "entregou, na semana passada, a manifestação de interesse ao secretariado-executivo da CPLP", o primeiro passo para a formalização da candidatura a observador associado da comunidade.

O Canadá junta-se a uma lista de outros 11 Estados e organizações internacionais que estão a desenvolver os seus processos para que possam efetivar o estatuto de observadores associados na próxima reunião de chefes de Estado e de Governo, a realizar em Luanda, Angola, em julho do próximo ano, onde deverão ser analisadas as referidas candidaturas.

Os representantes dos Estados-membros da CPLP deram, esta quinta-feira, o aval aos processos de candidatura da Índia e Irlanda a observadores associados. No total, são 12 as candidaturas a observadores associados que irão à próxima cimeira da CPLP: Estados Unidos da América, Espanha, Índia, Irlanda, Canadá, Grécia, Costa do Marfim, Peru, Qatar, Roménia, Organização Europeia de Direito Público (EPLO, na sigla em ingês) e Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB).

