Canadiano angaria fundos para ajudar emigrante portuguesa

Hoje às 15:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cidadão canadiano já angariou mais de 25 mil dólares (16 mil euros) para ajudar uma portuguesa septuagenária que trabalha há cerca de cinco décadas num restaurante de uma cadeia de comida rápida.

Emília, o único nome da mulher facultado, por questões de privacidade, chegou ao Canadá na década de 1970, quando tinha apenas 20 anos, e cinco anos mais tarde começou a trabalhar para a famosa cadeia de fast-food KFC (Kentucky Fried Chicken), continuando 50 anos depois, ainda a fazê-lo, apesar da pandemia de covid-19.

Um dos clientes habitais, Jason Schweitzer, de 39 anos, decidiu criar através do portal Gofundme, sob a designação de "Emilia has served the community since 1975" (Emília serviu a comunidade desde 1975), uma campanha de angariação de fundos para a septuagenária.

Leia mais em Bom Dia