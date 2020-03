Cante alentejano junta portugueses e franceses

Hoje às 13:34 Facebook

O álbum "Alentejo Ensemble" é o primeiro registo discográfico do Grupo de Cantadores de Paris, constituído por portugueses, franceses e outras nacionalidades, em colaboração com 16 artistas e grupos alentejanos de Serpa a Cuba.

Entre os convidados estão Pedro Mestre, o grupo Monda, mas também o Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa. Este primeiro disco foi gravado em Serpa, com o apoio da autarquia e da Casa do Cante de Serpa, e vem acompanhado por um livro que, além das 19 modas interpretadas, inclui algumas explicações sobre o que é o cante alentejano em português e em francês.

