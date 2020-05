Cardeal Hollerich deixa mensagem em português aos lusófonos do Luxemburgo

Hoje às 14:09 Facebook

O feriado da Ascensão é no Luxemburgo sinónimo de peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Wiltz. O evento foi cancelado por razões de saúde pública, mas o cardeal do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, decidiu assinalar a data deixando uma mensagem, em português, gravada em vídeo, para os peregrinos que habitualmente se deslocavam ao local neste dia.

Jean-Claude Hollerich apela a que "a tradicional peregrinação até Wiltz, ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, e a procissão se façam em casa, através do coração e da alma" dos fiéis".

"A peregrinação a Nossa Senhora de Fátima em Wiltz é uma etapa fundamental do nosso caminho de fé. É um momento único e de alegria enorme, uma vez que junta portugueses, luxemburgueses, cabo-verdianos, brasileiros, e muitas outras nacionalidades da Igreja de Cristo que se reunem no Luxemburgo", diz o cardeal, acrescentando compreender "o sofrimento vivido por causa do isolamento social que separa as famílias".

