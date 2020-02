Carlos Gonçalves alerta para constrangimentos na troca de cartas de condução entre Portugal e França

Hoje às 16:28 Facebook

O deputado social-democrata eleito pelo círculo eleitoral da Europa, Carlos Gonçalves, alertou para a existência de constrangimentos no processo de troca de cartas de condução entre Portugal e França, questionando o Governo sobre o assunto.

De acordo com Carlos Gonçalves, os condutores com cartas de condução portuguesa ou francesa estão a ter dificuldades quando pretendem fazer a troca junto dos serviços do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), em Portugal, ou nos serviços administrativos franceses. Em causa está o facto de a guia atribuída na altura do pedido de troca de cartas ser apenas reconhecida no país onde é tirada, não lhes permitindo conduzir em outros países.

