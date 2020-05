Casa de Portugal em Paris sem registo de casos e mais solidária

Hoje às 15:29 Facebook

A Cidade Universitária Internacional de Paris registou cinco dezenas de casos de covid-19 durante o confinamento, mas nenhum na Casa de Portugal, que tem dado apoio médico, financeiro, alimentar e psicológico aos estudantes que passaram 55 dias fechados no campus.

Dos cerca de 7.000 residentes na Casa de Portugal na capital francesa, dedicada ao acolhimento de alunos internacionais ou de outras regiões de França que vêm a ali fazer os seus estudos superiores, cerca de 4.500 passaram o período de confinamento nas 40 casas espalhadas pelo parque de 34 hectares.

"Tivemos durante o primeiro mês de confinamento 49 casos na Cidade Universitária Internacional de Paris que não foram confirmados. Só quatro foram confirmados porque há uma grande dificuldade de acesso a testes em França. Não tivemos nenhum foco de infeção e há cerca de mês e meio que não temos nenhum caso", afirmou Ana Paixão, diretora da Casa de Portugal na Cidade Universitária Internacional de Paris. Nenhum dos casos levou a hospitalização e as pessoas estão agora recuperadas.

Na Casa de Portugal, nenhum caso foi registado. Esta contenção da pandemia num local onde a partilha é a palavra de ordem, ficou a dever-se à organização muito antes até dos anúncios oficiais das autoridades francesas, com a criação de um gabinete de gestão de crise para o campus logo em janeiro. "Temos muitos residentes chineses no campus, são a segunda nacionalidade, e desde dezembro que nos começámos a aperceber que a pandemia podia acontecer. Criámos um gabinete de crise em janeiro e encomendámos máscaras e todo o tipo de equipamento possível", lembrou Ana Paixão, que também integra a célula de emergência.

Assim, a 17 de março, data oficial do início do confinamento em França, a Cidade Universitária já era "um cofre forte", com entradas e saídas controladas, organização interna nas casas para evitar aglomerações e parcerias com hospitais próximos para apoio aos residentes. E também uma solidariedade sem precedentes. "Foi um grande movimento de solidariedade entre todos, de partilha e preocupação", lembrou Ana Paixão, referindo que houve logo voluntários para ajudar no controlo das cozinhas partilhadas e no apoio aos colegas.

