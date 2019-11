Casa de Portugal inaugurada este sábado em Champigny

Hoje às 19:12 Facebook

A Casa de Portugal em Champigny-sur-Marne vai ser inaugurada no próximo sábado, pelas 11 horas, com a presença de Christian Fautré, Maire desta cidade da região parisiense, de António Lopes, Presidente da Associação Socio-Cultural e Recreativa de Champigny, bem como do Embaixador de Portugal, Jorge Torres Pereira, e da nova secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

"Esta Casa de Portugal representa muito para a Comunidade Portuguesa", afirmou António Lopes.

