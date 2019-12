Casal de emigrantes na Suíça completa marco histórico do milhão de visitantes ao navio-museu Gil-Eannes

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal de emigrantes portugueses na Suíça completou hoje o marco histórico do milhão de visitas ao navio-museu Gil Eannes, em Viana do Castelo.

A embarcação fundeada há quase 22 anos na antiga doca comercial da cidade e que tem vindo a ser reconvertida por fases, celebrou aquele número redondo com entrega de lembranças aos visitantes. O casal de emigrantes na Suíça a passar férias em Viana do Castelo, assinalou assim o primeiro milhão de acessos ao navio-museu, que foi recuperado para funções museológicas. E que ao longo dos últimos cinco anos, mais do que duplicou o número de visitas. Chegou às quae 91 mil em 2018, e neste 16 de dezembro atingiu o milhão.

O autarca da cidade José Maria Costa, simbolicamente, entregou uma placa comemorativa do evento, assim como algumas lembranças sobre o navio.