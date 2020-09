Casal madeirense encontrado morto na África do Sul

Rita Neves Costa Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Dinis Fernando da Silva, de 74 anos, e Maria Gorete Bettencourt da Silva, de 71, foram encontrados sem vida na mercearia de ambos, na madrugada do passado domingo, na cidade de Christiana, na África do Sul.

O casal, proprietário da mercearia "Madeira Fish & Chips", eram naturais da ilha da Madeira. Ouvida pelo "Jornal da Madeira", a filha de ambos, Helena da Silva, de 44 anos, disse que foi um cliente que deu o alerta à polícia.

A pessoa estranhou a loja não estar aberta às 8 horas e quando olhou para dentro da mercearia, viu os corpos de Dinis e Maria Gorete da Silva estendidos no chão. Estaria ainda um par de sapatos à porta do estabelecimento e uma porta de segurança estava entreaberta.

De acordo com um comunicado da Polícia da África do Sul, Dinis tinha as mãos presas com um cabo. Já o "Jornal da Madeira" adianta que o casal estava junto a uma poça de sangue por detrás do balcão de atendimento.

As autoridades sul-africanas estão a tratar o caso como um crime de homicídio, mas o motivo da morte dos dois madeirenses é desconhecido. A polícia não deteve ninguém e faz um apelo público a informações sobre o incidente.