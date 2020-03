Hoje às 14:07 Facebook

As casas regionais portuguesas no Rio de Janeiro, Brasil, atravessam uma fase complicada, devido ao envelhecimento da comunidade que as frequenta, travando uma luta diária pela renovação de gerações para assegurar o legado construído durante décadas por emigrantes.

Apesar dos cerca de 50 anos de idade que separam o presidente mais velho e o mais novo a liderarem uma casa regional na cidade carioca, ambos relatam dificuldades em atrair público jovem para as suas associações.

