Catarina Salgueiro Maia dá a cara pela campanha da central sindical OGBL

A OGBL, a central sindical com mais representatividade no Luxemburgo, acaba de lançar uma campanha de angariação de novos membros com a imagem de Catarina Salgueiro Maia, filha do capitão de Abril, emigrada naquele país.

Catarina Salgueiro Maia é um membro ativa da central sindical, tendo inclusivamente responsabilidades na estrutura no que respeita ao setor da limpeza. A filha do capitão de Abril é uma de dezenas de caras, incluindo mais portugueses, que servem de imagem a esta campanha do sindicato.

