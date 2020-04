Centro Abrigo continuar a ajudar portugueses no Canadá

Hoje às 12:37 Facebook

Apesar de ter as portas fechadas, devido à pandemia da Covid-19, o Centro Abrigo no Canadá, continua, por telefone e email, a informar os seus utentes, a maioria portugueses, direcionando-os para "serviços e mecanismos existentes no país".

"Como instituição sem fins lucrativos estamos a ajudar as pessoas com informações relacionadas em serviços como reformas, benefícios de saúde e financeiros. Não estamos a atender utentes diretamente nas nossas instalações, estamos a fazê-lo de casa por telefone e por email", afirmou Cidália Pereira, coordenadora dos serviços de aconselhamento.

