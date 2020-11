Centro de atendimento consular começa esta semana a servir o Luxemburgo

Hoje às 13:05 Facebook

A partir desta quinta-feira, dia 26 de novembro, entra em funcionamento o novo centro de atendimento consular para o Luxemburgo, que vai assegurar o atendimento através de telefone e email, a todos os utentes que necessitem de contactar e obter informações junto do consulado geral.

O centro de atendimento consular poderá ser contactado através do número de telefone +(352) 27302813 e do email cac.lux@ama.pt. Todos os números de contacto anteriormente utilizados para contactar o consulado geral do Luxemburgo devem ser ignorados.

O horário de atendimento telefónico decorrerá todos os dias úteis entre as 9 e as 17 horas do Luxemburgo.

