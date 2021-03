Centro de exames chinês-português em Macau pronto a abrir

Hoje às 14:33 Facebook

O novo centro de qualificação profissional para tradutores e intérpretes de chinês-português de Macau deverá começar a funcionar este ano, com os primeiros testes previstos para junho.

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) assinou esta quinta-feira um protocolo de cooperação com o Centro de Gestão do Exame de Certificação da China para Tradutores e Intérpretes (CATTI, na sigla em inglês), estabelecendo a criação do primeiro centro de qualificação profissional na área da tradução nas duas regiões administrativas especiais chinesas, Macau e Hong Kong, informou a instituição, em comunicado.

