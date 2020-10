Centro Português de Caracas volta a abrir portas

Hoje às 12:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Português de Caracas (CPC), na capital da Venezuela, reabriu as portas esta semana, em horário reduzido e sob medidas de biossegurança, após permanecer sete meses encerrado devido à quarentena preventiva da covid-19 no país.

A reabertura do CPC foi confirmada pelo presidente do clube, Juan Ricardo Ferreira, esclarecendo que a decisão teve por bases instruções do Governo venezuelano, que estabeleceu que esta semana seria de ampla flexibilização, faltando precisar como será nos próximos dias.

"Cinquenta e sete pessoas visitaram o clube, entre as 7 e as 15 horas [12 e as 20 horas em Lisboa], cumprindo com estritos protocolos de biossegurança, que incluíam distanciamento social, a medição da temperatura, o uso de máscaras e a aplicação de gel nas mãos", explicou.

Leia mais em Bom Dia