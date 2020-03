Cerca de 11% dos pedidos dos créditos à habitação são de portugueses residentes no Luxemburgo

Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um estudo sobre o perfil das pessoas que solicitaram empréstimos bancários, no ano passado, no Grão-Ducado, realizado pelo intermediário financeiro em empréstimos imobiliários "atHomeFinance", revela que 11,4% dos pedidos dos créditos à habitação são de portugueses residentes no Luxemburgo.

Embora os preços do imobiliário tenham aumentado consideravelmente no ano passado, com subidas de 12 a 14%, as baixas taxas de juro dos créditos à habitação foram um incentivo para a compra de terrenos, casas e apartamentos.

Leia mais em Contacto