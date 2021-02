Cinema "De Portugal para o mundo" no Rio de Janeiro

Hoje às 13:44 Facebook

O Rio de Janeiro recebe a partir desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, e até 1 de março, a mostra de cinema "De Portugal para o mundo", que levará ao público brasileiro uma seleção de 28 longas e curtas-metragens de cineastas portugueses.

A mostra de cinema, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na cidade do Rio de Janeiro, tem esta quinta-feira início com as curtas-metragens "Nyo Vweta Nafta", de Ico Costa, "Farpões, baldios", de Marta Mateus, "Balada de um batráquio", e termina com a premiada longa de Pedro Costa, "Vitalina Varela", filme que está entre os 93 filmes incluídos na lista oficial de candidatos à nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

