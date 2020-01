Cinema São Jorge exibe histórias da diáspora

Hoje às 19:03 Facebook

O cinema de expressão alemã regressa ao Cinema São Jorge, em Lisboa, entre 29 de janeiro e 5 de fevereiro, para apresentar 20 filmes que dialogam "em rima" e que olham para a diáspora.

A 17.ª edição da Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemão olha para a diáspora, colocando em destaque a questão da adaptação das comunidades às sociedades que as acolhem, como é o caso de "Eldorado", um documentário que acompanha quatro portugueses no Luxemburgo, e de "Oray", um filme de ficção que olha, por vezes, de forma quase documental, para as circunstâncias de vida de jovens turcos na Alemanha.

