Clubes portugueses na Venezuela pararam atividades

Os clubes portugueses na Venezuela suspenderam, a partir de sábado, as atividades, para evitar aglomerados de pessoas, seguindo as medidas anunciadas no país para combater a pandemia do novo coronavírus.

"Suspendemos todas as atividades e vamos encerrar o clube", disse o presidente do Centro Português de Caracas. Ricardo Ferreira explicou que foi uma decisão tomada numa reunião da direção do clube que, periodicamente, vai avaliar a situação e ver que outras medidas podem ser tomadas.

