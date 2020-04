Comunidade lusófona em França mobiliza-se no combate à Covid-19

Hoje às 14:18 Facebook

Privadas da sua atividade normal, as associações lusófonas em França multiplicam esforços, dentro e fora da comunidade. Fabricam máscaras, dão apoio social, telefonam aos mais frágeis e até entregam material hospitalar, também em Portugal.

"Estamos a continuar o nosso trabalho. Fazemos o possível para ajudar e distribuir bens alimentares a todas as pessoas que pedem auxílio. Não há nenhum confinamento que nos impeça de ajudar as pessoas que precisam", afirmou António Fernandes, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paris. A instituição, com mais de 25 anos de ação na capital francesa, continua a atender todos os pedidos por telefone e a levar bens alimentares aos que mais precisam, cumprindo todas as regras de segurança. Para já, António Fernandes está surpreendido com a pouca solicitação que têm tido, mas considera que é normal por haver "um certo medo" da situação.

Outras estruturas portuguesas não têm tido mãos a medir. É o caso da associação Hirond"Ailes, que está a produzir máscaras de tecido e a entregá-las em hospitais, clínicas e a pessoas de risco da região parisiense, que as usam nas curtas saídas de casa.

