Comunidade portuguesa ajuda a matar a fome na África do Sul

A comunidade portuguesa na África do Sul entregou esta semana 21 toneladas de alimentos ao Governo local para ajudar no combate à fome na província de ​​​​​​​Gauteng, a mais afetada pelo novo coronavírus no país.

"Gostaria de agradecer aos centros de distribuição alimentar do Governo pelo seu profissionalismo, e a todos os nossos agricultores que contribuíram com o que podiam. Tivemos também empresários que hoje se encontram em dificuldades, mas que assistiram no espírito Ubuntu [humanidade para com os outros, num dos dialetos nacionais]", disse o líder comunitário português Manny Ferreirinha.

