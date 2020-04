Hoje às 13:58 Facebook

A população do Luxemburgo voltou a aumentar em 2019 e o crescimento ficou a dever-se sobretudo à imigração. A comunidade portuguesa continua a ser a mais representada. No ano passado, o país acolheu 982 portugueses, contra 1 637 franceses e 1020 italianos.

Dados do Instituto Nacional de Estatística luxemburguês (STATEC), divulgados esta quarta-feira, revelam que a 1 de janeiro de 2020 o país totalizava 626108 residentes, mais 12214 habitantes do que no início de 2019.

