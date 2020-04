Comunidade portuguesa na China oferece máscaras a Portugal

Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 80 portugueses a residir na China doaram 3200 máscaras de proteção respiratória FPP2, ao Sistema Nacional de Saúde, para apoiar no combate à propagação do novo coronavírus.

De acordo com fontes da embaixada e do grupo de portugueses, as máscaras foram entregues na Embaixada Portuguesa em Pequim e serão enviadas, junto com outras encomendas do Governo português, num voo fretado pelo Estado.

As máscaras foram adquiridas a um produtor do sudeste da China, numa altura de forte competição por acesso a material e já depois de as autoridades chinesas terem imposto requisitos de qualidade mais rigorosos aos exportadores do país, na sequência de produtos defeituosos importados por vários países europeus.

Leia mais em Bom Dia