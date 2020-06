Comunidade portuguesa no Canadá está com dificuldades

Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O vereador luso-canadiano Martin Medeiros disse que os portugueses no Canadá enfrentam atualmente algumas dificuldades, nomeadamente de acesso a apoios estatais e devido ao envelhecimento, e constituem "uma comunidade que se preocupa muito com o bem-estar dos outros".

"A comunidade portuguesa, como outra comunidade, preocupa-se muito com o bem-estar dos outros. No entanto, tem barreiras pela frente", reconhece Martin Medeiros, 46 anos. Um dos "desafios recentes" que o autarca de Brampton, na província de Ontário, identificou foi a dificuldade das pequenas e médias empresas no processo de candidatura aos subsídios do Governo durante a pandemia de covid-19: "Estamos a tentar ajudá-los nesse sentido. Têm havido vários anúncios de incentivos de programas e muitos não sabem o que fazer".

O antigo conselheiro das comunidades portuguesas sinalizou ainda o "envelhecimento da população, inclusive da comunidade portuguesa", com muitos "idosos hospedados em lares da terceira idade", instituições bastante afetadas pela pandemia, situação que tem "preocupado bastante as famílias".

Leia mais em Bom Dia