Comunidades contra formação de novo Governo antes da contagem do voto dos emigrantes

O Conselho das Comunidades Portugueses (CCP) exortou o Governo a tomar medidas que evitem que o próximo executivo seja formado antes de contabilizados os votos das comunidades, como aconteceu em 2019, e defendeu medidas para aumentar o voto dos emigrantes.

Numa carta dirigida ao ministro dos Negócios Estrangeiros, à secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, ao secretário de Estado do Ministério da Administração Interna e ao presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), o conselho permanente do CCP aconselhou uma série de medidas para aumentar a participação eleitoral das comunidades.

Segundo o CCP, "os elevados níveis de abstenção nas eleições legislativas", na ordem dos 90%, devem-se a fatores como "o desinteresse do poder político em combater o insucesso do voto nas comunidades, as deficiências encontradas nos processos eleitorais, o crescente alheamento da vida política nacional, bem como à pouca divulgação dos atos eleitorais".

