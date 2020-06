Confederação quer saber como a pandemia afetou associações portuguesas

Hoje às 14:44 Facebook

A Confederação das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo (CCPL), em colaboração com a Maison des Associations, lançou um questionário sobre o impacto financeiro da covid-19 nas atividades das associações portuguesas no Luxemburgo.

Através da presidente, Elisabete Soares, a confederação acaba de solicitar às associações do Luxemburgo que respondam à sondagem: "A CCPL e as federações que representa lançam este questionário para analisar os problemas inerentes a esta crise [provocada pela pandemia da covid-19]".

