Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A historiadora Irene Flunser Pimentel realiza, no final deste mês, duas conferências, no Luxemburgo, subordinadas ao tema "Refugiados em Portugal e a ação de Aristides de Sousa Mendes, cônsul em Bordéus, em 1940".

No dia 19 de fevereiro a investigadora da Universidade Nova de Lisboa fala em francês na Universidade do Luxemburgo, pelas 19 horas. No dia seguinte, à mesma hora, o Centro Cultural Português - Camões recebe a versão em português da conferência.

Leia mais em Bom Dia