Conselheiros das comunidades denunciam falhas nas portagens eletrónicas em Portugal

O Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa (CCP/Europa) escreveu, esta terça-feira, à Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, para denunciar aquilo que considera ser um "imbróglio com portagens eletrónicas em Portugal".

Os Conselheiros das Comunidades denunciam "a obrigação de pagamento indevido de coimas relativas à passagem em portagens eletrónicas quando os principais visados tinham integralmente correspondido às suas obrigações e deveres". O apelo à Secretária de Estado Berta Nunes surge no seguimento de um debate interno durante a última reunião online do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa.

"As dificuldades encontradas prendem-se com os sistemas Via Verde e EASYToll quando estes são utilizados por condutores que têm um veículo de aluguer ou por condutores possuidores de carro com matrícula estrangeira", explicam os Conselheiros. "Provavelmente por motivos de falhas técnicas, algumas passagens em pórticos eletrónicos não são imediatamente registadas. Uma situação problemática, pois os respetivos sistemas estão ligados a um cartão de crédito e se o valor não for descarregado automática e imediatamente (como deveria acontecer) no prazo contratual autorizado pelo cliente, este valor não é de todo pago".

