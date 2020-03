Conselheiros das comunidades impedidos de regressar à Venezuela

Hoje às 14:00 Facebook

Os cinco conselheiros da Venezuela que participaram recentemente na reunião regional do Conselho das Comunidades Portuguesas, em São Paulo, no Brasil, não conseguem regressar a Caracas devido à suspensão de voos imposta pelas autoridades venezuelanas, garantiu um deles.

De acordo com o conselheiro Fernando Campos, o voo estava previsto para o dia 14 de março, pela Copa ​​​​​​​Airlines, com escala no Panamá, mas nesse dia a Venezuela suspendeu os voos de e para o Panamá, tendo ficado impedidos - ele e os restantes conselheiros -, de embarcarem para Caracas.

