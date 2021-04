Conselheiros das comunidades no Luxemburgo organizam sessão de informação sobre impostos em Portugal

Hoje às 13:37 Facebook

Os conselheiros das comunidades portuguesas no Luxemburgo organizam esta quinta-feira, dia 22 de abril, uma sessão online de informação sobre a tributação das mais-valias imobiliárias em Portugal.

O objetivo da iniciativa passa por "partilhar as últimas novidades sobre este tema", referem os conselheiros João Verdades e Rogério de Oliveira. Em causa está a recente decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que condenou o Estado português por discriminar os não-residentes, fazendo-os pagar mais impostos sobre mais-valias imobiliárias do que os residentes.

