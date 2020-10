Conselheiros das comunidades vão ter uma palavra a dizer sobre RTP Internacional

Hoje às 12:58 Facebook

O presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas e os presidentes dos Conselhos Regionais vão passar a fazer parte do Conselho Consultivo da RTP junto dos canais internacionais, que inclui ainda os parceiros da administração Pública e da sociedade civil.

Decisão foi tomada de acordo com as propostas apresentadas pelos deputados do PS Paulo Pisco e Paulo Porto, eleitos pelos círculos da Europa e de Fora da Europa, consagrado na Proposta de Lei do Governo nº 44/XI, aprovada na passado, dia 20 de outubro.

A proposta foi consensualizada com os deputados do PS na Comissão de Cultura e decorre no âmbito da oportunidade criada pela transposição de uma diretiva comunitária que regula o acesso e o exercício de atividades de comunicação social audiovisual, no artigo 55, relativo aos serviços de programas televisivos de âmbito internacional.

