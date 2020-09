Conselho da diáspora portuguesa organiza fórum Europa-África para reaproximar os dois continentes

Hoje às 14:59 Facebook

O presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa e organizador do Fórum Euro-África, Filipe de Botton, disse esta quarta-feira que o grande objetivo do encontro é reaproximar dois continentes que estiveram de costas voltadas até há pouco tempo.

Filipe de Botton na antecipação do Fórum, que começa quinta-feira e termina na sexta, afirmou: "Vemos dois continentes gémeos que têm vivido de costas voltadas nos últimos 50 anos, e o grande objetivo do Fórum é conseguir uma reaproximação da Europa com a África, e que Portugal seja a plataforma instrumental para a relação entre os dois continentes".

"Readaptámos o encontro para ser um fórum digital, temos o prazer de ter mais de 3.500 inscritos para assistir, o que demonstra que a junção da plataforma Europa e África era algo que se impunha, já que mais de 70% dos inscritos são provenientes de África", acrescentou. "Procuramos zonas de entendimento nas relações África e a Europa, no primeiro ano falámos da confiança que não existia, depois sobre as parcerias, e agora três grandes pilares, que são a diversidade, as diásporas e as relações políticas, económicas e culturais", concluiu Filipe de Botton.

