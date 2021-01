Conselho das Comunidades denuncia que lusodescendentes têm de pagar mais na Universidade Aberta

Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, Pedro Rupio, escreveu à Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, com cópia para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, denunciando "discriminação" na Universidade Aberta, que fatura quase o dobro das propinas aos estudantes lusodescendentes que frequentem os seus cursos à distância.

"O Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa foi recentemente alertado sobre uma aparente discriminação no sistema de propinas da Universidade Aberta para com os portugueses residentes no estrangeiro", escreve Pedro Rupio. "Efetivamente, por cada unidade curricular, a Universidade cobra 120 euros a um português que viva fora de Portugal (e fora dos demais Países de Língua Oficial Portuguesa - PLOP) e 69,66 euros àqueles que tenham residência em Portugal ou àqueles que sejam residentes ou naturais de todos os demais PLOP".

Leia mais em LusoJornal