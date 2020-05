Conselho das Comunidades pede ao Governo apoio "extraordinário" às associações

Hoje às 14:16 Facebook

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) pediu ao Governo português uma ação "rápida e eficiente" que permita um apoio "extraordinário e urgentíssimo" às associações das comunidades portuguesas no mundo, tendo em conta o cenário de pandemia de covid-19.

O conselho permanente do CCP aprovou na terça-feira uma "moção de apoio ao associativismo nas comunidades, a fim de aconselhar ao Governo de Portugal a que efetive uma rápida e eficiente ação, visando o apoio extraordinário e urgentíssimo às associações nas comunidades", afirmam os conselheiros, em comunicado. "As associações portuguesas, em todos os continentes, sob pena de encerramento e perda desses patrimónios (material e imaterial), urgem obter esse necessário apoio financeiro", reforça a nota do órgão do CCP.

Assim, os conselheiros recomendam ao executivo português que aprove um diploma legal, e faça a sua "ampla divulgação", no qual preveja um "programa e apoio extraordinário ao associativismo", mediante uma candidatura à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. A entidade, por seu lado, deve "indicar critérios, requisitos, prazos, controlo e valores a serem concedidos o mais brevemente possível", adiantam.

