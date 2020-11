Conselho das Comunidades pede mais mesas de voto para as presidenciais

Hoje às 12:48 Facebook

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) emitiu esta quarta-feira uma nota sobre as eleições para a Presidência da República onde fala da "histórica falta de informação" para a participação cívica dos portugueses residentes no estrangeiro e pede o desdobramento de mesas de voto.

A nota tem a particularidade de ser assinada por todos os conselheiros das comunidades e surge no seguimento de uma "reunião geral" digital, que teve lugar no dia 14 de novembro, em que foi abordada a preocupação em relação à "histórica falta de informação e de sensibilização à participação cívico-eleitoral nas comunidades no estrangeiro".

"São urgentes e necessárias a valorização e a motivação das comunidades portuguesas para que se sintam corresponsáveis em qualquer ato eleitoral. Entretanto, em que pese diversas vezes este CCP alertar aos responsáveis dos órgãos afetos à matéria quanto à histórica falta de informação para a participação cívica, pouco foi feito até agora, a dois meses da eleição à Presidência da República", reconhece o presidente da entidade, Flávio Martins.

